Finans piyasalarında 'liq olmak' ne demek?

Finans piyasalarında sıkça duyulan "liq olmak", likidasyon (liquidation) teriminin kısaltmasıdır ve yatırımcının sahip olduğu varlıkların, özellikle kaldıraçlı işlemlerde, belirli bir fiyat seviyesine gelerek otomatik olarak tasfiye edilmesi anlamına gelir.

Kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar, zararları belirli bir seviyeye ulaştığında, platform tarafından pozisyonlarının kapatılmasıyla "liq" olabilir.

Bu durum özellikle kripto para borsalarında ve vadeli işlemler piyasasında yaygın olarak görülmektedir.

RİSK YÖNETİMİ NASIL YAPILIR?

"Liq olmak ne anlama gelir?", "Liq olmamak için ne yapılmalı?" gibi sorular, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasındadır. Likidasyona uğramamak için yatırımcıların kaldıraç oranlarını dikkatli belirlemeleri, stop-loss (zarar durdur) emirleri kullanmaları ve risk yönetimi stratejileri geliştirmeleri önerilir.

Aksi takdirde, fiyatların ani dalgalanmaları sonucu yatırımcılar tüm bakiyelerini kaybedebilir. Özellikle Bitcoin ve altcoin piyasalarında yüksek kaldıraçlı işlemler yapanlar için "liq olmak", ciddi maddi kayıplara yol açabilecek bir durumdur.