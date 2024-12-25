Finansal hizmetlerde ekonomik güven geriledi

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi’ni açıkladı. 148 finans kuruluşunun yanıtlarından elde edilen anket sonuçlarına göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) aralıkta geçen aya göre 4,1 puan azalarak 169,5 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talep FHGE’yi azalış, gelecek 3 aydaki talep beklentisi ise FHGE’yi artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıfladı.