Finansal İstikrar Komitesi, Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, “Tüketici kredilerine ve kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçları değerlendirilmiş ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunulmuştur” denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi’nin Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında bugün toplandığını duyurdu. Toplantıya; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da katıldı.

Bakanlıktan toplantıya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 27 Mayıs 2024 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, tüketici kredilerine ve kredi kartlarına yönelik atılan adımların sonuçları değerlendirilmiş ve dezenflasyon sürecinde alınabilecek ilave tedbirlere ilişkin istişarelerde bulunulmuştur. Ayrıca, son dönem yurt içi likidite gelişmelerinin finansal istikrara etkileri ele alınmış ve bu konuda atılabilecek adımlar ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürmektedir.”