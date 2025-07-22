Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığında yükseliş

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayısta 176 milyar 233 milyon dolar oldu.

DÖVİZ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERDE ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mayısta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 300 milyon dolar, yükümlülükler 3 milyar 367 milyon dolar arttı.

Söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı ise 2 milyar 67 milyon dolar artarak 176 milyar 233 milyon dolara çıktı.

VARLIKLARDA EN BÜYÜK ARTIŞ İHRACAT ALACAKLARINDA

Mayıs 2025 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları, türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 937 milyon dolar, 716 milyon dolar, 669 milyon dolar ve 58 milyon dolar artarken, yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 80 milyon dolar azaldı ve sonuç olarak varlıklar 1 milyar 300 milyon dolar arttı.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE TÜM KALEMLERDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, yurt içinden sağlanan nakdi krediler, ithalat borçları ve türev yükümlülükler sırasıyla 1 milyar 434 milyon dolar, 1 milyar 205 milyon dolar, 431 milyon dolar ve 296 milyon dolar artış kaydetti ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 3 milyar 367 milyon dolar yükseldi.

YURT İÇİ VE YURT DIŞI KREDİLERİN VADE YAPISI

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Mayıs 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Nisan 2025 dönemine göre 488 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 1 milyar 693 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 4 milyar 159 milyon dolar artış kaydederken, uzun vadeli krediler 2 milyar 294 milyon dolar azalış kaydetti.

KISA VADELİ POZİSYON FAZLASI GERİLEDİ

Mayıs 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 506 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, kısa vadeli yükümlülükler 129 milyar 624 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise mayıs ayında nisan ayına göre 3 milyar 308 milyon dolar azalarak 7 milyar 882 milyon dolara geriledi.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 38 düzeyinde gerçekleşti.