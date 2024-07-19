Finansmana erişim zorlaşıyor: Kurulan şirket sayısı azaldı

​​​​​​​Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, Türkiye'de haziran ayında 2 bin 22 şirket kapandı. Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 artış gösterdi.

Finansmana erişimi zorlaşan şirketler kepenk kapatıyor, kurulan şirket sayısı giderek azalıyor.

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 34,4 azalarak 6 bin 606, kapanan şirket sayısı da yüzde 26,7 azalışla 2 bin 22 oldu. Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 artış gösterdi.

​​​​​​​Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), haziran ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

HAZİRANDA KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 29,9 AZALDI

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 34,4 azalışla 10 bin 72'den 6 bin 606'ya geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,7 azalarak 2 bin 22'ye düştü. Mayıs ayında 2 bin 759 şirket kapanmıştı.

Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 artış gösterdi.