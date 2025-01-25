Finansta güven geriledi, banka çalışanı azaldı

Ekonomi Servisi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ocak ayında 1 puan azalarak 168,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın, 148 şirketin katıldığı anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, anket sorularına ait yayılma incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, hizmetlere olan talep ile gelecek talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin azalışta olduğu görüldü.

Açıklamada "Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme kıyasla güçlendiği, gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir" denildi. Öte yandan dün Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka çalışanlarına ilişkin istatistiklerini yayımladı.

Buna göre banka çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 657 kişi azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1198 kişi azaldı. Çalışan sayısı, Aralık ayında mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 187 bin 909 oldu. Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51,2, erkek çalışan oranı ise yüzde 48,8 olarak hesaplandı. Bankaların şube sayıları ise bir önceki çeyreğe göre 130, bir önceki yıla göre ise 168 adet azaldı. TBB'ye göre çalışan sayısındaki azalış, dijitalleşme nedeniyle gerçekleşti.