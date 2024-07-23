Fındığı şirketlere yem etmeyelim

Fındık üreticileri, yaş çay ve buğdayda yaşanan hüsran nedeniyle endişeli bir şekilde fındık alım fiyatını bekliyor. Çiftçi-Sen Başkanı Erdem, üreticinin alım fiyatının en az 195 TL olmasını istediğini açıkladı.

BirGün / ANKARA

Fındık üreticileri, yaş çay ve buğday alım fiyatlarının beklentilerin çok altında açıklanması nedeniyle endişeli bir bekleyiş içinde fındık hasadı için gün sayıyor. Çiftçi-Sen geçen yıl Giresun kalite fındık için 84 TL/kg, levant kalite için 82,5 TL/kg olarak açıklanan alım fiyatının bu yıl en az 195 TL olmasını istedi.

Ulusal Fındık Konseyi’nin açıklamasına göre, 2023'te 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin bu yıl yüzde 14 artışla 738 bin 931 tonu bulması bekleniyor.

Çiftçi-Sen Başkanı Ali Bülent Erdem ve Genel Sekreter Bahri Önel yaptıkları yazılı açıklamada, rekolte tahminlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Hesaplamalarda külleme hastalığından ve son yıllarda ortaya çıkan “Kahverengi Kokarca” zararlısından kaynaklı yaşanan verim ve kalite kaybının dikkate alınmadığı ifade edildi.

Çiftçi-Sen Başkanı ve Genel Sekreteri, fındık üretiminin üreticiye maliyetini açıkladı.

TÜKETİCİ UYGUN TÜKETSİN ÜRETİCİ İYİ KAZANSIN

Çiftçi-Sen’in iklim koşullarının, kahverengi kokarcanın ve külleme hastalığının verim kaybına etkilerini dikkate alarak yaptığı hesaplamaya göre, kilogram başına ortalama maliyet 124,5 TL'yi buluyor. Yüzde 25 kâr payı ve yüzde 25 refah payı eklendiğinde alım fiyatının en az 195 TL olması gerektiği hesaplandı.

Erdem ve Önel, üreticilerin korunması ve daha fazla kazanmaları için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

• "Siyasi iktidar 4572 sayılı Kooperatif Yasası'nın antidemokratik ve şirketler lehine olan hükümlerini kaldırmalı; bütün süreçlerinde katılımcılığı esas alan, üyelerinin söz ve karar sahibi olabileceği demokratik bir kooperatifçilik yasası çıkartarak FİSKOBİRLİK’in, üreticilerin üretimden pazarlamaya kadar olan bütün süreçlerini denetlediği bir yapıya kavuşturulmasını sağlamalıdır.

• Siyasi iktidar, Ferrero’ya sağladığı hibe, vergi muafiyeti gibi teşviklerden vazgeçmelidir. Teşvikleri fındık üreticilerine ve FİSKOBİRLİK’e vererek ürünlerin işlenerek tüketiciye ulaşmasını sağlamalıdır. Böylelikle tüketici daha ucuz ürün tüketirken üreticilerin daha fazla kazanmasını yolu açılmalıdır.

• Lisanslı Depoculuk, şirketlere kazandırmaya yönelik değil, kamu eliyle fındık üreticilerinin yararına olacak şekilde yapılandırılmalıdır.

• Tarım Sigortaları Yasası, şirketlerin kazancını artırmak için değil, fındık üreticilerine zor günlerinde yardımcı olması amacıyla düzenlenmelidir.

• Fındık üreticileri sosyal güvenceye eksiksiz kavuşturulmalıdır.

• Mevsimlik tarım işçileri düşük ücretli ve sosyal güvencesiz çalışmaya devam etmektedir. Kamu, mevsimlik tarım işçilerinin ulaşım ve barınma gibi koşullarının iyileştirmesi için gerekli sorumluluklarını yerine getirmelidir.

• Kamu, mevsimlik tarım işçilerinin göç ettikleri bölgelerde işçi çocuklarının eğitimleri için olanak yaratmalı, çocuk emeğinin tarımda kullanılmamasını sağlamalıdır."