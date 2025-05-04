Fındığın başkentinde bahçeler kiviye döndü

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, fındık üreticilerinin hem kahverengi kokarca hem de don zararından ağır biçimde etkilendiğini vurguladı. Suiçmez, “TARSİM’e yeterince başvurulmaması, sigortalı olmamaları ve kokarca zararının ne kadar kaliteyi etkileyeceğine dair belirsizlik nedeniyle üreticiler alternatif ürün arayışı içinde. Kimi kiviye, kimi kavak ağaçlarına yöneliyor” dedi.

Suiçmez, fındık üretim alanlarının son 20 yılda yüzde 80’lerden yüzde 65’e düştüğüne dikkat çekerek, “İhracat gelirleri yabancı şirketlerin eline geçerken, FİSKOBİRLİK gibi yapılar güçlendirilmeden çözüm mümkün değil” diye konuştu.

İklim krizinin etkisiyle don, dolu ve kuraklık zararlarının fındık üretimini tehdit ettiğini belirten Suiçmez, “TARSİM’e kayıtlı üreticiler için hasar tespit çalışmaları sürüyor. Ancak ÇKS’ye kayıtlı olmayan üreticilerin durumu belirsiz” ifadelerini kullandı.

Kokarca istilasında geç kalındığını da yineleyen Suiçmez, “2019’da biyolojik ve kimyasal mücadele önerdik. Feromon tuzaklar ve Samuray arıları önemli ancak henüz yeterli değil. Tarım Bakanlığı'nın önerdiği ilaçlar ziraat odaları ya da il müdürlüklerince üreticiye ulaştırılmalı” dedi.

Fındık üreticisi Sadık Şahin ise yaşadığı zararı şöyle anlattı: “Geçen sene 3,5 ton yerine 1 ton aldım, 110 bin lira masrafa karşılık 75 bin lira kazandım. Kar edeceğiz diye zarar ediyoruz. Kokarca da afet sayılmalı.”

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Arıcılık Araştırma Enstitüsü yetkilisi ise Samuray arılarıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Araştırma tamamlandı, üretime geçmek için bakanlıktan talimat bekliyoruz” açıklamasını yaptı.