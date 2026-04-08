Fındığın başkentinde talana geçit vermeyiz

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Madencilik’in Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü Köyü’nde mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen maden sondaj makinesi sokma girişimine karşı köylülerin başlattığı direniş 4’üncü gününü geride bıraktı. Köylülerin tüm itirazlarına rağmen dün sabah saatlerinde şirketin makineleri kolluk eşliğinde bir kez daha köye girmek istedi ancak halk buna izin vermedi. Halk "Asıl mücadele şimdi başladı, sonuna kadar direneceğiz" dedi.

İktidara yakın şirketler tarafından talan odaklı projelerle kuşatılan ve tarım arazilerinin en az yüzde 64’ünde fındık üretiminin yapıldığı Giresun’da AKP’li Alagöz Madencilik’in sondaj çalışmalarına halk dün de geçit vermedi. Köyün girişi jandarma tarafından tutularak yurttaşın girişi engellendi ve köylüye kimlik kontrolü yapıldı. Köyde adeta OHAL ilan edildiğini ifade eden yöre halkı, herhangi bir maden faaliyetine izin vermeyeceklerini söyledi.

HALKIN TALEBİNİ ESAS ALIN

Bir köylü, bölgede halkın değil, şirketin taleplerinin esas alındığını söyleyerek “Bu kanunlar para lobilerine mi çalışıyor?" diye sordu. Bir kadın köylü ise "Doğamızı bozacak, çocuklarımızın geleceğini etkileyecek bir işe karşı duruyoruz. Bu yüzden makinenin önündeyiz. Sonuna kadar da burada olacağız" diye konuştu.

2 DAVADAN KAZANIM

Köylülerin avukatı Sevda Karataş Şahin de dün Tirebolu-Görele’de Alagöz Madencilik’e, Bulancak’ta Akan Madencilik’e karşı açılan davalardan karar çıktığını duyurdu. Şahin, her iki davanın da kazanımla sonuçlandığını ifade ederek “Bize söz verilmesine rağmen kaymakamlık, jandarma tarafından iş makinesi alana çıkarıldı. Elimizde alana dair bir yürütmeyi durdurma kararı var. Sondaj makinesinin alana geçmesi hukuka aykırıydı. Yürütmeyi durdurma davasında da karar çıktı. İdari işlem hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Şu an sondaj makinesinin alana gitmesi suç teşkil ediyor. Ayrıca yürütmeyi durdurma karar aldığımız bir davamız daha vardı. Kamu madencilerine karşı açtığımız bir davaydı. Aynı gerekçelerle orada da yürütmeyi durdurma kararı almıştık. Ondan da emsal bir karar aldık. İdari işlemler iptal edildi, davayı kazandık. Biz haklılığımızı ispat ettik. Hukuka aykırı işleme dair işlem yapmayanlar da suç işlemektedir” dedi.

BU MESELE HEPİMİZİN GELECEĞİDİR

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse de maden şirketlerinin kent genelindeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. Köse, "Bu mesele hiçbir siyasi görüşün, hiçbir partinin meselesi değildir. Bu konu hepimizin ortak geleceği, ortak yaşam alanı ve ortak sorumluluğudur. Çünkü söz konusu olan; çocuklarımızın sağlığı, şehrimizin geleceği ve yaşanabilir bir çevredir. Bu nedenle şehrimiz için omuz omuza vererek hareket etmeliyiz. Gelin; toprağımıza, suyumuza, havamıza birlikte sahip çıkalım" dedi.

MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLADI

Giresun-Bulancak-Piraziz Çevre ve Doğa Derneği üyesi Hüseyin Şahin ise bölgedeki direnişin devam ettiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Çevre İl Müdürü kendisi aynı zamanda yürütmeyi durdurma davasını açtığımız projeye de onay veren müdür, bu meselenin arkasından dolanıyor. Müdür, ‘Bu sizin dava açtığınız ÇED dosyası değil. Oradan karot kırıntı alınacak” diyor. Ancak mahkemenin kararı çok açık. Karot kırıntı da alınamaz. Ayrıca sondaj makinesi paletli bir makine ve ağır yüklü. Bu makinenin köy yollarında yürümesi de mümkün değil. Bu makine illa getirilecekse vinç üzerine götürülmesi gerekir ancak yapılmıyor. Köylüyü ikna etmek için tüm devlet makamı burada. Köylüler ömrü boyunca Giresun Alay Komutanı görmemiştir, onu bile gördü. Tirebolu Kaymakamı geldi. Bize neredeyse randevu vermekten bile imtina eden Çevre Şehircilik il Müdürü randevu verdi ama tartıştık. Akşam giderken yeniden değerlendireceğiz dediler ama sabah şafak operasyonu yaptılar. İş makinesi yine paletli bir şekilde araziye çıkarıldı. Mücadele bitmedi. Gelen giden köylüyü azalıyor, tehdit ediyor.”

Tirebolu Çevre Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada ise “Asıl mücadele şimdi başlamaktadır. Bu saatten sonra nöbetimiz, "makine çıktı mı çıkmadı mı" noktasından çıkmış: "çalıştırıldı mı çalıştırılmadı mı" noktasına evrilmiştir” denildi.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Karadeniz’in yeşiline göz diken sermaye gruplarından Alagöz Holding’in kaçak olarak yaptığı atık havuzundan dere yatağına doğrudan su sızdığını gösteren yeni video görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen yeni görüntülerde, dere suyunun rengindeki değişim ve bulanıklık açıkça göze çarptı.