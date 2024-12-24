Fındık bahçelerinde kış bakımı başladı

Emek Servisi

Fındık bahçelerinde kış bakımı başladı. 2024'te sezonu afet seviyesindeki kokarca zararlısı ile mücadele ve düşük alım fiyatlarının yarattığı mağduriyetlerle geçiren fındık üreticileri, yeni sezon hazırlıklara başladı. Yapılan bakım çalışmalarında kuruyan verimsiz dallar ve fındık ocaklarının çevresi yabani otlardan temizleniyor.

İHA'nın haberine göre az alandan verimli fındık alabilmek adına yapılması gereken bakımlar önemli. Ordu'daki fındık bahçelerinde yevmiyeli çalışan işçiler, sabahın erken saatlerinde bahçeye girdi. Fındık bahçesinde çalışan Mehmet Dağ, günlük bin 500 ile bin 300 lira yevmiye ile çalıştıklarını, bu günlerde dal kesme ve bahçe temizliği yaptıklarını belirtti. Dağ, “Bundan sonraki süreçte gübre ve ilaç atma, tırpan işleri başlıyor. Günlük 8 saat kadar çalışıyoruz” dedi.

Fatma Döndü Karahasan isimli işçi, yapılan kışlık bakımlar ile fındık bahçelerini bir sonraki hasat sezonuna hazır hale getirdiklerini aktardı. Fındık tarımının zor olduğunu söyleyen Karahasan, “Fındığı toplamak ile iş bitmiyor, sonrasında bu bakımları için yeniden bahçeye giriyoruz” diye konuştu.