Fındık bahçesinde yaktığı ateşin içine düşüp öldü

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)- ORDU'da Mehmet Varol (52), fındık bahçesinde temizlik amaçlı yaktığı ateşe düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında, Fatsa ilçesi Kösebucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Varol, kendisine ait fındık bahçesinde temizlik yapmak için ateş yaktı. Akrabaları, Varol'a ulaşamayınca ihbarda bulundu. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, fındık bahçesinde temizlik amaçlı yaktığı ateşin içine düştüğü belirtilen Varol'un olay yerinde hayatını kaybettiği, vücudunda ise kısmi yanıklar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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