Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Meteoroloji’nin yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına uyarısının ardından Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli yağış beraberinde doluyu getirdi. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde öğleden sonra şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu. Zaman zaman vatandaşlar sokakta yürümekte zorluk yaşarken, yağmurla birlikte yağan dolu, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yaklaşık yarım saat boyunca devam eden yağışta, yerler beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan doludan kaçmak için vatandaşlar duraklara, dükkanlara ve parklara sığındı.