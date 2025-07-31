‘Fındık da doğa da bizim’

Haber Merkezi

Trabzon’da Beşikdüzü Emek ve Demokrasi Platformu tarafından bugün “Fındığına, Doğana, Demokrasiye sahip çık’’ başlığıyla miting düzenlenecek. Saat 13.00’te Beşikdüzü Gürhan Yardım Okulu Kavşağı’nda toplanılmasıyla başlayacak olan miting, Beşikdüzü Belediye binası önüne yapılan yürüyüş ile başlayacak.

Mitingte fındıkta taban fiyat talebi, üreticilerin yaşadığı geçim sıkıntısı, piyasadaki adaletsizlik, doğanın talanı gibi konular ele alınacak. Beşikdüzü Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenecek olan “Fındık, Doğa, Demokrasi” temalı mitinge SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak da katılacak.

Beşikdüzü Emek ve Demokrasi Platformu, mitinge ilişkin yaptığı açıklamada, ‘‘Her konuda olduğu gibi; çayda da fındıkta da emekçinin, üreticinin sömürülmesi artarak sürüyor. Hükümetin emekçiden yana bir tarım politikası yok, taban fiyat politikası yok. Tam tersi, üretici de emekçi de tüccarın, sermayenin çıkarlarına terkediliyor’’ denildi.

Mitingin bir diğer önemli gündem maddesinin doğa ve yaşam alanlarına yönelik saldırılar olduğu kaydedilen açıklamada, son dönemde TBMM’den geçen çevre ve maden yasalarının doğaya, üreticiye zarar vereceğini de vurgulandı. Açıklamada, doğanın talana açılması, su kaynaklarının kurutulması, yaylaların maden şirketlerine peşkeş çekilmesi gibi uygulamaların yalnızca ekosistemi değil, aynı zamanda üreticinin geçim kaynaklarını da yok ettiği ifade edildi. SOL Parti Artvin İl Sözcüsü Yusuf Aslan Yenigül ise “Bugün üreticinin alın teri yok sayılıyor. Doğamız, derelerimiz, yaylalarımız sermayeye satılıyor. Biz Artvin’den Beşikdüzü’ne, Karadeniz’in dört bir yanından yükselen bu itiraza ses veriyoruz. Hep birlikte haykıracağız: Bu topraklar bizim, bu fındık bizim, bu yaşam bizim" dedi.