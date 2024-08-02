Fındık fiyatı ne kadar? 2024 TMO fındık alım fiyatı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 fındık alım ücretlerini açıklamasının üreticiler fındık alım fiyatı ne kadar sorusunu gündeme getirdi. 2024 TMO fındık alım fiyatları için üreticiler en az 160 lira beklerken TMO'nun açıkladığı ücretler bu fiyatın altında kaldığı için üreticilerin beklentileri karşılanmadı. Peki, Fındık fiyatı ne kadar? İşte 2024 TMO fındık alım fiyatı!

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatlarını açıklamasıyla birlikte üreticiler Fındık alım fiyatı ne kadar sorusunu araştırmaya koyuldu. 2024 TMO fındık alım fiyatı için üreticilerin beklentisi en az 160 TL olması yönündeyken TMO'nun duyurduğu fiyat bunun altında kaldı. Peki, Fındık fiyatı ne kadar? İşte 2024 TMO fındık fiyatı!

2024 TMO FINDIK ALIM FİYATI

TMO'nun açıkladığı 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekilde:

Levant kalite için kilogram başına: 130 lira

130 lira Giresun kalite için kilogram başına: 132 lira

FINDIK FİYATI NE KADAR?

Tarım ve Orman Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteğiyle birlikte düşünüldüğünde fındık fiyatı, levant kalite için ortalama fiyat kilogram başına 133 lira, Giresun kalite için ise 135 lira olacak.

Fındık üreticisinin beklentisi karşılanmadı

Fındık tarımının sürdürülebilir olması için üretici taban alım fiyatının en az 160 lira olmasını talep ediyordu.

FINDIK ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TMO'nun gerçekleştirdiği açıklamaya göre kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak.