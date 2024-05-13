Fındık fiyatında durağan dönem
2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatı, 132 liradan işlem görüyor. Fiyatları değerlendiren Giresun Ticaret Borsası Başkanı Bölük, fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini söyledi.
Kaynak: AA
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 132 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.
Bölük, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.
Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 132 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.
Bölük, pazarı yakından takip etmeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.