Fındık hırsızlarının hayali jandarmanın planıyla suya düştü: 22 gözaltı



Edinilen bilgiye göre, bir grubun fındık hırsızlığı için Erikli, Safalı ve Bağırganlı mahallelerine geleceği istihbaratını alan JASAT ile Kandıra ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde plan yaparak önlem alan jandarma timleri, 22 kişiyi bahçede suçüstü yakaladı. Ele geçirilen 800 kilo ağırlığındaki 54 çuval fındık sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Fındık bahçesi sahipleri özverili çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.