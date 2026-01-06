Fındık ihracatında sert düşüş!

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Hasan Osman Sabır, 2025–2026 sezonunun ilk dört ayını kapsayan 1 Eylül-31 Aralık 2025 döneminde fındık ihracatının, bir önceki sezonun aynı aylarına göre miktar bazında 69 bin 540 ton (yüzde 51,80), değer bazında 296,5 milyon dolar (yüzde 27,15) azaldığına işaret ederek, "ihracat seviyesinin 1980’li yılların rakamlarına gerilediğini" bildirdi.

Sabır, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin geçen yıl 119 ülkeye toplam 238 bin 704 ton iç fındık ihraç ettiğini ve 2 milyar 255 milyon dolar döviz geliri elde ettiğini bildirdi.

Bu rakamların bir önceki yıla göre hem miktar hem de değer bazında önemli düşüşe işaret ettiğini aktaran Sabır, 2024 yılıyla kıyaslandığında, 2025’te fındık ve mamulleri ihracatının miktar bazında yüzde 26,15'e karşılık gelen 84 bin 540 ton, değer bazında ise yüzde 14,44'e karşılık gelen 380,5 milyon dolar azaldığını vurguladı.

Sabır, 2025–2026 ihracat sezonunun ilk dört ayını kapsayan 1 Eylül-31 Aralık 2025 dönemindeki verilerin ise düşüşün daha da çarpıcı boyutlara ulaştığını ortaya koyduğunu belirterek, "Bu dönemde fındık ihracatı, bir önceki sezonun aynı aylarına göre miktar bazında 69 bin 540 ton (yüzde 51,80), değer bazında 296,5 milyon dolar (yüzde 27,15) azaldı" bilgisini verdi.

"1980'Lİ YILLARIN RAKAMLARINA GERİLEDİ"

Sezonun ilk dört ayındaki ihracat seviyesinin 1980’li yılların rakamlarına gerilemiş olmasının son derece düşündürücü olduğunu ifade eden Sabır, mevcut politikalarla fındık ve mamulleri ihracatının sürdürülebilir bir zeminde devam etmesinin mümkün görünmediğini belirtti.

Sabır, "2026 yılında hayata geçirilecek, sektörü bütüncül şekilde ele alan acil ve yeni politikalara ihtiyaç var" uyarısında bulundu.

Birlik olarak sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren raporların ilgili resmi makamlara düzenli olarak iletilmeye devam edeceğini kaydeden Sabır, "2026 yılının başta fındık sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve üreticilerimiz olmak üzere sektörün tüm paydaşlarına sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.