Fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi: 5 yaralı

Düzce’de fındık işçilerini taşıyan patpat yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Hasançavuş köyünde fındık işçilerini taşıyan tarım aleti olarak tabir edilen patpat devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada patpatın sürücüsü Salih K. ile birlikte yolcu olarak bulunan Seyhan K., Fadime B., Zeynep B. ve Nuray İ. Düzce ve Akçakoca’da ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.