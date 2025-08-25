Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi: 7 yaralı

Ajans Haberleri
  • 25.08.2025 12:06
  • Giriş: 25.08.2025 12:06
  • Güncelleme: 25.08.2025 12:06
Kaynak: İHA
Fındık işçilerini taşıyan patpat devrildi: 7 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde seyir halindeki patpatın devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Turnalı ve Büyükyanık Mahalleleri arasındaki eski Karasu-Kaynarca yolu üzerinde meydana gelen kazada, fındık toplamaktan dönen işçileri taşıyan ’patpat’ diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol