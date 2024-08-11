Fındık işçilerini taşıyan patpat direğe çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde fındık işçilerini taşıyan tarım aracı pat pat, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Serdivan Selahiye Mahallesinde meydana geldi. Fındık toplamak için gittikleri bahçeden dönen işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tarım aracı pat pat, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından tarım aracının römorkundan fırlayan 7 işçi ile araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilen yaralılardan 1’i hayatını kaybetti, 3 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.