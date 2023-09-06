Fındık toplarken ağaçtan düşen kişi ayağını kırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 kişi fındık toplarken çıktığı ağaçtan düşerek ayağını kırdı.

Olay Kavaklık Mahallesi Göçmenler mevkiinde bir fındık tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarlada fındık topladığı esnada ağaçta kalan fındıkları toplamak için ağaca çıkan M.K. ağaçtan düşerek ayağını kırdı.

M.K.’nin ağaçtan düştüğünü görenler ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından M.K.’yi Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yapılan muayene sonucunda M.K.’nin ayağının kırıldığı tespit edildi.