"Fındık üreticisi köşeye sıkıştırıldı"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2024-2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatlarını kilogram başına 130 lira olarak açıklamasına tepki gösteren CHP Ordu Milletvekili Torun, bunun bir "açlık fiyatı" olduğunu söyledi. Satışlar başladığında fiyatın 130 liranın da altına düşebileceğini kaydeden torun, "Fındık üreticisi köşeye sıkıştırıldı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Seyit Torun kilogram başına 130 lira olarak açıklanan fındık taban fiyatına tepki gösterdi.

Fındık taban fiyatı yüksek olunca AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamayı "kimseye bırakmadığını" ifade eden Torun, fiyat düşük olunca açıklamanın Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaptırıldığına dikkat çekti. Açıklanan taban fiyatın bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Torun, bunun bir "açlık fiyatı" olduğunu kaydetti.

"Üreticilerin 1 yıl boyunca harcadığı emeğin hiç mi karşılığı olmayacak?" diye soran Torun, "Bu fiyatı kabul etmiyoruz. Belirlenen fiyat fındık üreticisini yok saymaktır" ifadelerini kullandı.

"TABAN FİYAT DAHA AŞAĞI ÇEKİLECEK"

Seyit Torun, taban fiyatların açıklanmasından hemen sonra Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 124 lira taban fiyat ile fındık satacağını açıklayarak taban fiyatı daha da aşağı çektiğini, fındık üreticisinin tamamen köşeye sıkıştırıldığını belirtti.

Zaten düşük açıklanan taban fiyatın TMO eliyle düşürülmesinin yabancı alıcılara bir mesaj olduğunu, satışlar başladığında fiyatın 130 liranın da altına düşeceğinin sinyallerinin verildiğini belirten Torun, fındık hasadına başlanırken TMO’nun fındık satışına başlamasının üreticiye ihanet olduğunu, bunun unutulmayacağını ve hesabını mutlaka soracaklarını söyledi.