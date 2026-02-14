Fındıkkıran ile masalsı bir dünyaya yolculuk

Birgül BİRBEN

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Fındıkkıran, İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) seyirciyle buluştu. Çaykovski’nin besteleri, Marius Petipa’nın librettosu ile bale tarihinin sevilen eserleri arasında yer alan Fındıkkıran, yılbaşı atmosferini sahneye taşıdı.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağıyla birlikte gördüğü rüyaları konu alan eser, masalsı anlatımıyla dikkat çekiyor. Görkemli sahneleriyle bir yılbaşı klasiği olan Fındıkkıran’ın rejisi ve koreografisini Mehmet Balkan, orkestra şefliğini Zdravko Ladzarov üstlendi. Eser, 19 Şubat’ta AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yeniden seyirciyle buluşacak.