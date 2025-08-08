Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na yumruklu saldırı!

HABER MERKEZİ

Rize'de CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'na yumruklu saldırı düzenlendi.

Çervatoğlu, halk plajında deneteim gerçekleştirdiği sırada 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin Çervatoğlu’na yumruk atttığı, ardından kendisini ısırdığı belirtildi.

Çervatoğlu'nun olayın ardından saldırganlardan şikayetçi olmak için karakola gittiği ifade edildi. Saldırganların kimliği ise henüz paylaşılmadı.

Saldırıya ilişkin konuşan Çervatoğlu, uyuşturucu ve cinsel istismar nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Barış ortamını bozacak çetenin bize saldırısıdır. Biz bu saldırı yüzünden asla geri adım atmayacağız. Saat 3 civarında Fındıklı'da halk plajında yapılan işleri denetlemek için gittiğimizde 3 kişi, hepiniz tanıyorsunuz, bu 3 kişi geldi görüşmek istedi. Önce belediyeye gitmişler, belediyeki arkadaşlar aradı. Sahilde olduğumu söyledim. Gayet doğaldır diye düşündük. Yanıma geldiğinde beklenmedik anda saldırıya uğradık. Önce arabadan bir kişi indi ve konuşmak istedi. Baktım konuşmaları iyiye gitmiyor. Uyuşturcu bağımlısı. Cezaevine alınmış ve izinli çıkmış. Birkaç gün önce de burada karşılatık. Herhangi bir problemimiz yoktu. Kişisel bir problem yok ortada. Kollarını tuttum, diğer arkadaş bize müdahale etti. Kolunu sıyırdı, yumruk yedim. Sonra ısırdı. Çok önemli bir şeyimiz yok. Gerekli müdahaleler yapıldı, gözaltına alındı. Bu bir çete. Bu çete daha önce benim hakkımda selâ okutmuştu. Yanındaki de uyuşturucudan cezaevinden bırakılan biriymiş. Bunun arkasında başkaları da olabilir, bilemiyorum. Bunlar örgütlü suç işliyorlar. Biz örgütlü düşünsek, cezaevlerine giriyorsak ve çıkamıyorsak, hastalığımıza rağmen Murat Çalık çıkarılmıyorsa bu çeteler çıkarılıyorsa ülkedeki hukuk utansın."