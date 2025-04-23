Fındıklı Belediyesi futbol takımı, İBB soruşturmasında tutuklananların isimlerini taşıyan formaları giydi

Fındıklı Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasına Fındıklı Belediyesi futbol takımı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları kapsamında tutuklanan isimlerin yazılı olduğu formalarla sahaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir belediyesi formasıyla oynayan Fındıklı Belediyespor maçı 4-1 Esnafspor'a karşı kazandı.

Golleri ise formalarında Ekrem İmamoğlu (1), Resul Emrah Şahan (1) ve Mehmet Murat Çalık (2) yazan sporcular attı.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, yaptığı açıklamada, "Geleceğimiz için adalette, demokrasi ve özgürlük mücadelesi esir düşen yoldaşlarımızı kurtarana kadar sokaklardan sahalara her alanda devam edecek. Her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Formalarda yer alan isimler ise şu şekilde: Ekrem İmamoğlu, Mehmet Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Rıza Akpolat, Ahmet Özer, Mahir Polat, Buğra Gökce, Fatih Keleş, Gürkan Akgün.