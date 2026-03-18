Fındıklı'da üreticiler meclis kurdu: ''Çayın geleceği, çocuklarımızın geleceğidir''

Rize'nin Fındıklı ilçesinde çay hasadı, taban fiyat ve işçilik yevmiyesi gibi konularda üreticilerin sorunlarına çözüm üretme hedefiyle "Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi" kuruldu. Meclis, 33 üreticiden oluşan Koordinasyon Kurulu ile sürdürülebilir çay tarımını geliştirmek ve üreticilerin ortak sözünü güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Fındıklı Belediye Başkanlığı, Fındıklı Ziraat Odası, Fındıklı Muhtarlar Derneği, Fındıklı Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Fındıklı Şoförler ve Otomobilciler Odası, Fındıklı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, MECİ Fındıklı ve Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Sümer Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sulak Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çağrısıyla on gün önce başlatılan çalışmalar sonucunda, üretici temelli "Fındıklı Çay Üreticileri Meclisi" bugün kuruluşunu ilan etti.

Buna ilişkin açıklamada, "Fındıklı ilçesinde vadi bazında gerçekleştirilen toplantılar, yoğun görüşmeler ve hazırlık çalışmaları sonucunda yürütülen süreçte bir kez daha görülmüştür ki çayın geleceği, çocuklarımızın geleceğidir. İlçemizin dört vadisini ve belediye sınırları içerisindeki mahalleleri kapsayan toplantılar yapılmış, üreticilerimizin görüş ve önerileri alınarak ortak bir üretici iradesi oluşturulmuştur."

MECLİS'İN HEDEFLERİ

Meclis, üretim sürecindeki şu sorunlara çözüm arayacak: