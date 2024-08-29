Fındıkta Bakanlığa ‘acil harekete geçme’ çağrısı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, fındık yetiştiricisinin sorunlarına dikkat çekmek için başlattığı yürüyüş ikinci gününde devam etti. Yürüyüşe fındık üreticileri de eşlik etti. Adıgüzel'in Gürgentepe'deki fındık bahçesinden başlattığı 100 kilometrelik yürüyüş, Ordu'nun merkezinde tamamlanacak. Adıgüzel, fındık üreticilerinin kokarca böceği yüzünden yaşadığı verim kaybı ve düşük alım fiyatlarına dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na seslenen Adıgüzel, "Üreticinin zararını karşılayın, üreticinin yiyecek ekmeği kalmadı. Bütün varlığını fındığa harcadı ama masrafının yarısını bile karşılamıyor” dedi. Tüccarların fındığı 60 liradan dahi almadıklarını anlatan Adıgüzel şunları söyledi:

"Dünden beri sesleniyoruz nihayet Tarım Bakanlığı sesimizi duymuş olmalı. 300 bin samuray arısı salacağını böyle bir çalışma yapacağını söylemiş ama sizin arı saldığın bahçede verim yüzde 20-25, bunları takip etmiyor musunuz. Bu iş sadece arıyla olacak iş değil. Kimyasal mücadeleyi finanse ederek, köylüyle beraber organize ederek, ziraat odalarıyla, belediyelerle topyekun yapmanız lazım. Tüccara gidiyor, fındık taban fiyatı 132 lira, tüccar 60 lira veriyor. Hiç 130 liradan satan duymadım. Tüccarlar da fırsatçılık yapıyor. Dolayısıyla üreticinin zararını karşılamak için bu bölgeyi derhal afet kapsamına alın."