Fındıkta gelir azaldı

Ekonomi Servisi

Fındıkta gelirde de ihracatta da düşüş yaşandı. Geçtiğimiz yıl 51 bin 667 ton fındık ihracatından 421 milyon 559 bin dolar kazanç sağlanırken 2026’da 28 bin 900 ton fındık satıldığı, karşılığında 388 milyon 695 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

1 Eylül-31 Aralık 2025 döneminde fındık ihracatının, bir önceki sezonun aynı aylarına göre miktar bazında 51,80, değer bazında 296,5 milyon dolar azaldığı kaydedilmişti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-28 Şubat 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi. Ülke 2026’nın ilk iki ayında fındık ihracatından 388 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 28 bin 900 ton fındık satıldığı, karşılığında 388 milyon 695 bin dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Öte yandan, geçen yılın aynı döneminde yapılan 51 bin 667 ton fındık ihracatından 421 milyon 559 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Hasan Osman Sabır, daha önce yaptığı açıklamada, 2025–2026 sezonunun ilk dört ayını kapsayan 1 Eylül-31 Aralık 2025 döneminde fındık ihracatının, bir önceki sezonun aynı aylarına göre miktar bazında 69 bin 540 ton (yüzde 51,80), değer bazında 296,5 milyon dolar (yüzde 27,15) azaldığına işaret ederek, "ihracat seviyesinin 1980’li yılların rakamlarına gerilediğini" bildirmişti.