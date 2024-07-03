Fındıkta kahverengi kokarca tehlikesi: Sayıları her geçen gün artıyor

Samsun’un Çarşamba Ovası’ndaki fındık bahçelerinde kahverengi kokarca zararlısı artışı yaşanıyor.



Samsun'un Çarşamba Ovası’nda, özellikle fındık bahçelerinde sıklıkla görüldüğü iddiası üzerine bahçelere giderek kontrol yapan ziraat odası ekipleri, kahverengi kokarca zararlısında artış yaşandığını gözlemledi.

"FINDIKLARDA ÇOTANAK DÖKÜLMEYE BAŞLADI"

Kokarca ile mücadele hakkında uyarılarda bulunan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, “Üreticilerimizin şikayetleri üzerine kontrol ettiğimiz fındık arazilerinde kahverengi kokarca zararlısı yumurta paketi, nifn ve erginlerinde artış olduğu gözlenmiştir. Zarar verdiği fındıklarda çotanaklar dökülmeye başlamıştır. Bahçelerin kontrol edilerek yoğunluğa göre mücadele yapılması, zararlının çoğalmasını engellemek açısından büyük önem arz etmektedir. Kahverengi kokarca için kimyasal mücadelede kullanılacak ruhsatlı bitki koruma ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanında belirtilmiştir. Mücadelede başarılı olması açısından zararlıya karşı Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünleri ile tavsiye edilen uygun dozlarda mücadele edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Aydemir ayrıca, detaylı bilgi almak isteyen üreticilerin ziraat odasına müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi.