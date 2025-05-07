Fındıkta kayıp % 100’ü buluyor

Haber Merkezi

Nisan ayında yaşanan zirai don fındığı bitme noktasına getirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ordu Altınordu'da fındık bahçelerini ziyaret etti.

Bayraktar, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın zirai dondan büyük ölçüde etkilendiğini ifade ederek, "Bütün Karadeniz'de fındık bahçelerinde, özellikle rakımı yüksek olan yerlerde yüzde 70'le yüzde 100'ler mertebesinde zarar söz konusu" dedi.

Bayraktar, yıllık 2 milyar 350 milyon dolar ihracat geliri sağlayan fındıkta ciddi zarar olduğunu ifade ederek, "Sahayı gördüğümüzde üretim rakamlarının da ciddi manada aşağı düşeceğini görüyoruz. Yani tahminlerin fevkalade altında bir üretim rakamı bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Ve bu, üzülerek ifade ediyorum bu yıl için ihracat gelirlerimizi de bir miktar aşağı çekecektir. Bu bahçelerden artık üreticimizin bu sene para kazanması mümkün değil. Dolayısıyla para kazanamadıkları için bankalara olan, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarını da ödemeleri mümkün değil. Bu borçlar yapılandırılmalı. Bir de üreticimizin taze paraya ihtiyacı var, bu parayla bir taraftan yaşam mücadelesi veriyor, ailesinin geçimini sağlayacak. İnanın bu bahçelere daha fazla bakım yapılması lazım" diye konuştu.