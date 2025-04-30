Fındıkta verim ve kalite için ne yapılmalı: Uzmanlardan gübreleme uyarısı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, fındık üreticilerine bilinçli ve dengeli gübreleme çağrısı yaptı. Sağlam, fındığın hem bölge tarımı hem de Türkiye ekonomisi açısından stratejik bir ürün olduğunu belirterek, verim ve kalitede sürdürülebilirlik için bakım ve gübrelemenin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

TOPRAK VE YAPRAK ANALİZİ ŞART

Samsun’da 1 milyon 249 bin 679 dekarda fındık üretimi yapıldığını hatırlatan Sağlam, fındık bitkisinin yıl içinde ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin tespit edilebilmesi için tekniğine uygun toprak ve yaprak analizlerinin yapılması gerektiğini söyledi. Elde edilen analiz sonuçlarına göre gübrelerin hem topraktan hem de yapraktan uygulanabileceğini belirtti.

EĞİMLİ ARAZİLERDE KÖK YAPISINA DİKKAT EDİLMELİ

Fındık bitkisinin besin maddelerini kökleri aracılığıyla aldığını ifade eden Sağlam, kök gelişiminin eğimli arazilerde yukarıya doğru 1-2 metre, aşağıya doğru ise 2-3 metreye kadar ilerlediğine dikkat çekti. Bu nedenle gübrelerin taç iz düşümüne verilmesi gerektiğini vurguladı.

AZOTLU GÜBRE YILDA İKİ KEZ VERİLMELİDİR

Azotlu gübre uygulamasının fındık için kritik olduğunu belirten Sağlam, bu gübrelerin, önerilen miktarın yarısı sürgün büyümesi başlamadan ve tomurcuklar uyanırken, diğer yarısının ise mayıs sonunda uygulanması gerektiğini kaydetti. Gübreler, dal iz düşümünün altındaki 30-40 cm’lik banda serpilerek 5-10 cm derinliğe çapayla karıştırılmalı.

MAYISTA SÜRGÜN TEMİZLİĞİ UNUTULMAMALI

Sağlam, mayıs sonunda dip sürgünlerinin de mutlaka temizlenmesi gerektiğini belirtti. Eksikliği belirlenen mikro element gübrelerinin ise hem yapraktan hem de topraktan uygulanabileceğini ifade etti.

HASAT SONRASI SONBAHAR GÜBRELEMESİ ÖNEMLİ

Sağlam, hasat sonrasında yapılacak analizlere göre fosforlu ve potaslı gübrelerin, çiftlik gübresi ile kirecin kasım ile şubat arasında verilmesini önerdi. Bu uygulamaların gelecek yılın verimine de doğrudan katkı sağlayacağını söyledi.

“GÜBRELEME İHMAL EDİLİRSE VERİM AZALIR” UYARISI

Fındıkta bakım ve gübreleme işlemlerinin ihmal edilmesi durumunda toprak verimliliğinde yıllar içinde düşüş yaşanabileceğini belirten Sağlam, özellikle don zararı görülen bahçelerde üreticilerin arazinin yapısına göre eksikliği tespit edilen gübreleri zamanında vermeleri gerektiğini söyledi. Sağlam, “Üreticilerimizin yaşanan olumsuzluklardan en az etkilenmesini temenni ediyor, bu süreçte her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.” dedi.