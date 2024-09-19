Fındıkta zarara karşı acil harekete geçilmeli

Ekonomi Servisi

Fındık üreticisi, bu yıl afet seviyesine ulaşan ve ürünlere zarar veren kokarca böceği nedeniyle ürünlerinde rekolte kaybetti. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, üreticinin yaşadığı zarara dikkat çekerek "Özellikle Fatsa, Çamaş ve Perşembe ilçelerimizde yoğun etkilenme var. Üreticinin fındığı elinde kaldı. Ne TMO alıyor, ne Fiskobirlik ne de tüccar. Tüccar da bu işi fırsata çevirip alırsa da ucuza alıyor" dedi.

Tüccarların düşük fiyata alım yaptığı fındıkta gelinen noktayı "TMO 130 TL taban fiyat verildi fakat 130'a değil ama 30'a satanı gördük" diyerek anlattı. Kokarca böceğinin ürünlere verdiği zararın ulaştığı boyuta dikkat çeken Adıgüzel, "Diyoruz ki; bölgeyi afet kapsamına alın, nasıl olursa olsun üreticinin elindeki fındığı satın alın. Tüccar gelip yağlık diyerek çürüğünü bile alıyor, siz devlet olarak neden almıyorsunuz?" diye konuştu.

Bakanlığa seslenen Adıgüzel, Ordu'da yaptığı Fındık Yürüyüşü'nü hatırlatarak "Üreticiler şu anda başını ellerinin arasına almış 'Ne yapacağız' diye düşünüyor. Üretici tüccara gidince afetin boyutu ortaya çıktı" diye konuştu. Gelecek sezonlarda benzer sorunların ortaya çıkmaması için fındıkta zararın önüne geçecek önlemlerin bir an önce alınması gerektiğine dikkati çeken Adıgüzel, "Feromon tuzakları ücretsiz biçimde bütün bölgeye dağıtılmalıdır. Kokarca ile mücadele için kaynak ayrılması şart" dedi.