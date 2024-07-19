Fındıktaki rekolte oyunu ortaya çıktı

Ekonomi Servisi

Türkiye’nin fındık rekoltesinin bugün Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi INC tarafından aylar öncesinden rekolte 230 bin olarak açıklanmış ve düşük fiyat eğilimi artmıştı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel gerçek rekoltenenin ortaya çıkmasıyla oyunun bozulduğunu ifade etti. Adıgüzel, “INC’nin 230 bin ton olarak açıkladığı Ordu il rekoltesinin 202 bin ton, 785 bin ton olarak açıkladığı Türkiye rekoltesinin de 717 bin ton olması bekleniyor. Hesaplanan rekolte sadece Ordu’da 30 bin ton daha düşük, Türkiye’de ise 70 bin ton daha düşük” dedi.

Türkiye’de rekoltenin 700 bin ton civarında olmasının son derece normal olduğunu söyleyen Adıgüzel, “Fındık gibi tamamına yakını ihraç edilen bir milli ürünümüzün layıkıyla satılıp ülkenin de düzgün kar etmesi için, üreticinin de alın terinin karşılığını alabilmesi için, fiyatı 160 TL olarak bekliyoruz.

Başta Fiskobirlik Başkanı, İhracatçılar Birliği Başkanı ve ağababaları Ferrero olmak üzere fındıkta oyun yapanları tekrar uyarıyorum, 160 TL’nin 1 kuruş altında fiyat vermeye kalkarsanız Ordu’nun ve Giresun’un meydanlarını, sokaklarını size dar ederiz” diye konuştu.