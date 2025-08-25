Finike’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Finike ilçesi dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sahilkent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.B. (46) idaresindeki 15 SD 701 plakalı otomobil ile Rabia K. (25) yönetimindeki 07 CBR 181 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.B. hafif şekilde yaralanarak ayakta tedavi edildi.

Motosiklet sürücüsü Rabia K.’nın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Karakurt’un (53) isimli vatandaşın ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza sonrası yolun trafiğe açık olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili Finike cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.