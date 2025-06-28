Finike’deki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Finike ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 2.5 hektarlık alan zarar gördü.

Finike’ye bağlı Turunçova Mahallesi’nde bulunan bir ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından hem havadan hem de karadan müdahale başlatıldı. Yangına 6 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisiyle müdahale etti. Yangın saat 18.20 sıralarında kontol altına alınırken 2.5 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü bildirildi.