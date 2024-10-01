Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb kimdir?
Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren olan Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ülke gündemiyle ilgilenenler tarafından araştırma konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde bir dizi ziyaretlerde bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı hakkında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb kimdir araştırması yapılıyor. İşte detaylar.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın ülkemizi ziyareti sonrası Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb kimdir araştırması hız kazandı. 1 Mart 2024 tarihinde göreve seçilen Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'da kritik ziyaretlerde bulundu. Peki, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb kimdir? İşte ayrıntılar.
ALEXANDER STUBB KİMDİR?
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 1 Nisan 1968 yılında Finlandiya'nın Helsinki kentinde dünyaya geldi.
Stubb, 4 Nisan 2008 tarihinde Finlandiya Dışişleri bakanı olmasının ardından 2011-2014 tarihlerinde Avrupa İşleri Bakanı, 2014-2015 yıllarında ise Finlandiya Başbakanı görevlerini üstlenmiş, 2015-2016 yılları arasında ise Maliye Bakanı olmuştur. 2004'ten 2008 yılına kadar Avrupa Parlamentosu milletvekilliği görevini Avrupa Halk Partisi'nde yapan Stubb, aynı zamanda Avrupa Koleji'nde profesördür.
Alexander Stubb, 1 Mart 2024 seçimlerinde geçerli olarak Finlandiya Cumhurbaşkanı seçilmiştir.