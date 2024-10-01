Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb kimdir?

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın ülkemizi ziyareti sonrası Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb kimdir araştırması hız kazandı. 1 Mart 2024 tarihinde göreve seçilen Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'da kritik ziyaretlerde bulundu. Peki, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb kimdir? İşte ayrıntılar.

ALEXANDER STUBB KİMDİR?

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 1 Nisan 1968 yılında Finlandiya'nın Helsinki kentinde dünyaya geldi.

Stubb, 4 Nisan 2008 tarihinde Finlandiya Dışişleri bakanı olmasının ardından 2011-2014 tarihlerinde Avrupa İşleri Bakanı, 2014-2015 yıllarında ise Finlandiya Başbakanı görevlerini üstlenmiş, 2015-2016 yılları arasında ise Maliye Bakanı olmuştur. 2004'ten 2008 yılına kadar Avrupa Parlamentosu milletvekilliği görevini Avrupa Halk Partisi'nde yapan Stubb, aynı zamanda Avrupa Koleji'nde profesördür.

Alexander Stubb, 1 Mart 2024 seçimlerinde geçerli olarak Finlandiya Cumhurbaşkanı seçilmiştir.