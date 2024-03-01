Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: "Finlandiya nükleer caydırıcılık gücüne sahip olmalı"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO’nun nükleer caydırıcılığının Finlandiya için gerçek olması gerektiğini söyleyerek, “Finlandiya gerçek bir nükleer caydırıcı güce sahip olmalıdır. Üyeliğimiz sayesinde NATO bize 3 caydırıcılık sağlıyor” dedi.

Dünya 01.03.2024 22:29 Giriş: 01.03.2024 22:29

Güncelleme: 01.03.2024 22:31 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA (Arşiv)