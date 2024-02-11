Finlandiya'da halk, cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için sandık başına gitti

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy verme işlemi başladı.

Kayıtlı 4 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı seçimde, eski Başbakan Alexander Stubb ve eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yarışıyor.

Seçim sonucunun Finlandiya'nın NATO ile Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki politikalarını belirlemesi beklenirken, ülkede 2. tur için oy verme işlemleri devam ediyor.

Finlandiya'da 28 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlamış, eski Dışişleri Bakanı Haavisto da oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.