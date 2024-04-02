Finlandiya'da okula silahlı saldırı: 3 öğrenci yaralandı, bir kişi gözaltında
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 öğrencinin yaralandığı aktarılırken bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, gözaltına alınan şüphelinin 13 yaşında bir çocuk olduğunu açıkladı.
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci yaralandı.
BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
REŞİT OLMAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda 13 yaşındaki 3 öğrencinin yaralandığını açıkladı.
Saldırıyı düzenlediğinden şüphelenilen 13 yaşında bir öğrenci polis tarafından gözaltına alındı.
Bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.