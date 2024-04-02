Finlandiya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var, bir kişi gözaltında
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.
BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.