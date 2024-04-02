Finlandiya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var, bir kişi gözaltında

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dünya 02.04.2024 10:54 Giriş: 02.04.2024 10:54

Güncelleme: 02.04.2024 10:58 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)