Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Finlandiya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var, bir kişi gözaltında

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Dünya
  • 02.04.2024 10:54
  • Giriş: 02.04.2024 10:54
  • Güncelleme: 02.04.2024 10:58
Kaynak: AA
Finlandiya'da okula silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var, bir kişi gözaltında
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Finlandiya'nın Vantaa kentinde bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı duyuruldu.

BBC'nin haberine göre, Finlandiya polisi, sabah saatlerinde Vantaa'daki Viertola İlkokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Polis, 800 öğrenci ve 90 personeli bulunan okulda yaşanan saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bölge sakinlerinin olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Crocus City Hall saldırısına ilişkin tutuklu sayısı 10a yükseldi
BirGün'e Abone Ol