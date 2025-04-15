Finlandiya'da seçimin galibi sosyal demokratlar

İskandinav ülkesi Finlandiya’da Pazar günü yapılan çifte seçimin sonuçları belli oldu.

5,5 milyonluk ülkede seçmenler belediye ve sağlık bölgesi seçimleri için sandığa gitti.

SPD BİRİNCİ OLDU

Sosyal Demokrat Parti (SDP) belediye seçimlerinde oyların yüzde 23'ünü, bölgesel seçimlerde ise yüzde 22,5'ini alarak tarihi zafer kazandı. SDP, 2021 seçimlerinde yüzde 18'in altında oy almıştı. Yüzde 8’den az oy alan Finler Partisi, 2021 seçimlerinde yüzde 14,5 oranında oy almıştı.

Helsinki dışında sosyal ve sağlık hizmetlerini düzenleyen 21 bölgesel organ için yapılan il meclisi seçimlerinde de SDP birinci oldu. Merkez Parti kırsal bölgelerde iyi bir sonuç elde ederek üçüncü sıraya yerleşti. Başkent Helsinki'deki SDP, sonunda Ulusal Koalisyon Partisi (Kokoomus) tarafından geçildi. Ancak SDP Vantaa, Tampere ve Turku'da kazandı.

Gecenin en sembolik sonucu, SDP'nin 1992'den bu yana ilk kez Kokoomus'u yendiği Turku'dan geldi. Yerel başkan Mari Lahti, “Turku kırmızıdır. Bu inanılmaz bir an” dedi.

Kokoomus ilk kez 1976 yılında Turku'nun en büyük partisi oldu. O tarihten bu yana SDP sadece bir kez, 1992'de birinci parti oldu. Eğitimden sorumlu mevcut belediye başkan yardımcısı Piia Elo, SDP'nin belediye başkan adayı olarak görev yapıyordu. Belediye başkanlığı anlaşması için görüşmelere başlaması bekleniyor.

SOL İTTİFAK DA YÜKSELDİ

Merkez Parti oy oranını 1,6 puan, Sol İttifak 1,3 puan oylarını artırdı. Yeşiller Birliği'nin belediye desteği değişmeyerek yüzde 10 civarında kaldı, ancak bölgesel oylamada iyileşme gösterdi. Daha küçük partiler arasında Hristiyan Demokratlar bölgesel oylamada yaklaşık yüzde 5 oy kazandı. Şimdi Hareket'in desteği her iki seçimde de yüzde 0,5 civarına düştü.

20 YIL SONRA GELEN ZAFER

SDP Genel Başkanı Antti Lindtman, “Son galibiyetimizin üzerinden 20 yıl geçti ama şimdi başardık. Bu tarihi bir yükseliş” dedi. Ülke genelinde yaklaşık dört oydan birini alan SDP, Başbakan Petteri Orpo'nun muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi'ni (NCP) ikinci sıraya itti.

Sonucu “çirkin rakamlar” olarak nitelendiren Finler Partisi Başkanı Riikka Purra, rakamların ülke siyasetinde “eşi benzeri görülmemiş bir kırmızı kaymayı” temsil ettiğini söyledi.

KATILIM YÜZDE 50’LERDE KALDI

Ancak ülke genelinde seçime katılım oranı düşüktü. Belediye seçimlerinde katılım oranı yüzde 54.2'ye ulaştı. Bölgesel oylamada ise katılım oranı yüzde 51.7 oldu. Finlandiya'da sağlık ve hizmet sektörünü denetleyen 21 idari bölge bulunuyor. Bunun yanında, yaklaşık 300 belediye yerel yönetim görevlerini üstleniyor ve kendi sınırları içindeki faaliyetlerden sorumlu bulunuyor.

SAĞ-AŞIRI SAĞ KOALİSYON YÖNETİMDE

Dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olan Finlandiya iki yıldır aşırı sağcıların da ortak olduğu sağ-muhafazakar bir koalisyon tarafından yönetiliyor.

3 Nisan 2023’te yapılan Pazar genel seçimleri oyların yüzde 20,8'ini alan Petteri Orpo liderliğindeki muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi (NCP) kazanmıştı. Başbakan Sanna Marin’in partisi Sosyal Demokratlar yüzde 19,9 ile seçimi üçüncü parti olarak bitirmiş, aşırı sağcı Finler Partisi ise oyların yüzde 20,1'ini alarak ikinci parti olarak tamamlamıştı. Hükümet koalisyonu Ulusal Koalisyon Partisi, Gerçek Finler Partisi, İsveç Halk Partisi ve Hıristiyan Demokratlar Partisi’nden oluşuyor.