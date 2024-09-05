Finlandiya'dan Kosova'nın NATO üyeliğine destek

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Kosova'nın NATO'ya üye olmasını destekleyeceklerini söyledi.

Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Finlandiyalı mevkidaşı Valtonen ile başkent Priştine'deki Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Bakanlar, ikili ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Valtonen, Kosova'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu ve Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik diyaloğu desteklediklerini belirtti.

AB ile Batı Balkan ülkelerinin dış güvenlik politikalarında işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirten Valtonen, "Bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Kosova'nın AB üyeliğine destek verdik ve Kosova'nın NATO'ya üye olmasını da destekliyoruz. Finlandiya, ticari ilişkileri artırmak için de yoğun şekilde çalışmaya hazırdır." dedi.