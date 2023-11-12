Finlandiya ile İsrail arasında 317 milyon avroluk savunma anlaşması imzalandı

VARŞOVA (AA) - Finlandiya ile İsrail arasında "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için yaklaşık 317 milyon avroluk anlaşma imzalandı.

İsrail Savunma Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, anlaşmaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre, iki ülke yaklaşık 317 milyon avro değerindeki "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için anlaşma sağladı.

Açıklamada, "Davut Sapanı; balistik füzeler, seyir füzeleri, uçaklar ve insansız hava araçları dahil olmak üzere gelişmiş tehditleri önlemeye yönelik dünyanın önde gelen sistemlerinden biridir." ifadesine yer verildi.