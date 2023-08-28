Finlandiyalı yolcular, dijital pasaportla seyahat etmeye başlayacak

Finlandiya Sınır Muhafızları, dünyada ilk kez Finlerin dijital seyahat belgeleriyle yolculuk yapmayı deneyimleyebileceklerini duyurdu.

Finlandiya Sınır Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamada uygulamanın detaylarına yer verildi.

Buna göre, Finlandiyalı şirket Finnair ile Londra, Manchester ve Edinburgh'a yolculuk yapacak vatandaşlar, dijital seyahat belgelerini test edebilecek.

Bu, yolcuların uzun süre beklemek zorunda kalmadan kontrollerden daha hızlı geçme şansına sahip olacakları anlamına geliyor.