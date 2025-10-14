Firari dolandırıcı Emin Adanur: Nilüfer operasyonu sayemde oldu, Bozbey de gözaltına alınabilir!

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alınan eski CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 kişiden 15'i tutuklandı.

Daha önce Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanı olan ve ‘nitelikli dolandırıcılık suçundan’ 9 yıl 4 ay hapis cezası alan Emin Adanur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"SIRA BOZBEY'DE"

Firari olduğunu belirten Adanur, Nilüfer Belediyesi’ne yönelik operasyonun kendi şikâyetiyle gerçekleştiğini ve sıranın Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey’de olduğunu belirterek şu ifadelerini kullandı:

“Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Emniyet Müdürlüğü KOM Şube’ye yaptıkları başarılı operasyondan ötürü teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 ay önce bulunduğum suç duyurusu neticesinde bugün gerçekleşen operasyonda 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

Çıbanın başı olan Mustafa Bozbey'inde benim başta olmak üzere şu an gözaltında olanların vermiş olduğu ifadelerle birkaç gün içerisinde gözaltına alınacağını düşünüyorum. Kendisinin de gözaltına alınmasından sonra bende artık rahatça ülkeme gelip, adalete teslim olacağım çünkü zaten yurtdışında olmamın tek sebebi bunların bana kurduğu kumpası öğrenmemdi.

Ardından Yunanistan, sonrasında İspanya-Belçika-Almanya ve şimdi Hollanda'ya kadar uzanan bir sürgün, büyük bir hasret inşallah son bulacak. Ben asla devletimden ya da mahkemelerden kaçmadım, bunun en büyük kanıtı yurtdışına çıktığım ilk günden bugüne kadar sürekli bulunduğum konumu paylaşmış olmamdır. Dostlara selam olsun, kalın sağlıcakla…”