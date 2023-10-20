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Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 20.10.2023 09:48
  • Giriş: 20.10.2023 09:48
  • Güncelleme: 20.10.2023 09:48
Kaynak: İHA
Firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ/PDY üyesi şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat şubeleri ekiplerince yapılan çalışmada, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan M.T. isimli FETÖ/PDY mensubu olduğu belirlenen şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

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