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Firari hükümlü Siirt’te yakalandı

Ajans Haberleri
  • 03.05.2024 10:49
  • Giriş: 03.05.2024 10:49
  • Güncelleme: 03.05.2024 10:50
Kaynak: İHA
Firari hükümlü Siirt’te yakalandı

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada; yakalanan zanlının tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ahlat İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs Siirt il merkezinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. 

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