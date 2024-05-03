Firari hükümlü Siirt’te yakalandı
Kaynak: İHA
Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada; yakalanan zanlının tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ahlat İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şahıs Siirt il merkezinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.