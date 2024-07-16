Firari sanıklar şikâyetçi oldu!

Ezgi Apartmanı’nın kolonlarını kesip 35 kişinin ölümüne neden oldukları için 300 gündür aranan Kervancıoğlu ile Pekel, adalet mücadelesi yürüten Nurgül Göksu’dan şikâyetçi oldu. Göksu, “Beni korkutamazlar” dedi.

Deprem felaketinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında gelişme yaşandı. Hazırlanan raporlarda kolon keserek binanın yıkılmasına neden oldukları belirtilen ve 200 gündür de firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel, apartmanda oğlu, gelini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu’dan şikâyetçi oldu.

876’şar yıla kadar hapisleri istenen sanıklar Kervancıoğlu ve Pekel, avukatları Mesut Çakar aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, yakınlarını kaybeden Nurgül Göksu’nun “Suç delillerini yok etmeye çalışıp yargı görevini yapanı veya tanığı etkilemeye çalıştığını” iddia etti.

BirGün’e konuşan Nurgül Göksu ise “Beni yıldırmak için suç duyurusunda bulunmuşlar ama ben bunlardan korkmam. Üç evladım toprağın altında yatarken bu iftiralar beni yıldıramaz. Delil toplamak belki benim görevim değil ama hukuki olarak hakkım. Ben hukuki olmayan hiçbir şey yapmadım, yapmam! Suç duyurusunda bulunan firarilerin avukatı Mesut Çakar da müvekkillerine korkmayıp hukuka teslim olmalarını ikna etsin” dedi.

DAHA FAZLASI DA YAPILMIŞ

“Evlatlarımı kaybettikten sonra enkazda nöbet tutup birçok delilin bulunmasına katkı sağlamıştım. Fakat Kervan Pastanesi kolon, kiriş kesmekten çok daha fazlasını yapmış” diyen Göksu sözlerini şöyle sürdürdü: “Küçük bir pastaneden büyük bir restorana dönüşen işletme, havalandırma yetersiz kalınca neredeyse tüm perde duvarları delip baca yerleştirmiş. Tüm bu değişiklikler ruhsatsız yapıldığı için hiçbir kayıt yok. Kapıcı dairesi, endüstriyel ocak, ızgara ve fırınların olduğu bir mutfağa dönüştürülmüş ve bu dönüşüme dair hiçbir denetleme kaydına ulaşamadık. Kervan Pastanesi, geçen süreçte mahkemeye, havalandırma ve mutfakla ilgili aydınlatıcı bir kayıt, görsel ya da proje sunmadı. Nasıl oluyorsa kimse hiçbir şey hatırlamıyor, bilmiyor.

Şehrin göbeğinde bir binanın altında aylarca tadilat yapılmış ama nasıl oluyorsa hiç bir kurumda detaylı kayıt yok. Sorumlu kamu personellerinin yargılanması için gerekli izinler çıkarsa yargılamanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum, belki o zaman ‘imar affı’ ile ruhsat aldıkları alanlara dair detaylı kayıtlara ulaşabiliriz. Buradan Kahramanmaraş Valiliği’ne sesleniyorum, bazı dosyalarda izinlerin çıktığını öğrendik. Neden Ezgi Apartmanı için de bu izinleri vermiyorsunuz?”

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300 GÜNDÜR BULUNAMADILAR

Depremin ardından Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, yerle bir oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Avukatlıklarını Ersan Şen’in de üstlendiği iki sanık yaklaşık 300 gündür bulunamadı.