Firari sanıklarla kârlı ticaret

Deprem felaketinde 35 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan ve 650 gündür de firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in şirketi kamu kurumlarına peş peşe dondurma satmaya devam ediyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binayı inşa eden müteahhit ve binanın giriş katında bulunan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. KTÜ’nün raporu üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpedo Dondurma ile Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in, mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi talimatı verdi. Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’i kayıtlı adreslerinde bulamadı.

Ezgi Apartmanı’nda yaşamını yitirenlerin yakınları, 650 gündür firari olan ve avukatlığını Prof. Dr. Ersan Şen’in üstlendiği Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in yakalanmamasına isyan ediyor.

Firari sanıklar Sami Kervancıoğlu (solda) ile Mustafa Pekel (sağda)

BAŞSAVCISI İSYAN ETMİŞTİ

Dava sürecinde skandallar zincirine her geçen gün yeni bir halka eklenirken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ile Başsavcı Vekili Bülent Delibalta da polisin ve jandarmanın firari sanıkları yakalamamasına tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı’na gönderdikleri yazıda, “Şahısların ilk andan itibaren yakalanamamış olması kamuoyu nezdinde infiale sebebiyet verdi…” demişti.

Ancak tüm bunlara rağmen firari sanıklar Kervancıoğlu ile Pekel’in sahibi olduğu Alpedo Dondurma, kamu kurumlarına dondurma satmaya devam ediyor.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, firarilerin şirketi şimdi de şu kamu kurumların dondurma sattı:

• 20 Haziran 2025: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne 82 bin TL’lik dondurma satıldı.

• 20 Haziran 2025: Adalet Bakanlığı’na bağlı Konya Ereğli 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, iki ayrı ihaleyle Alpedo’dan toplam 41 bin TL’lik dondurma aldı.

• 17 Haziran 2025: Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 42 bin TL’lik dondurma aldı.

• 5 Mayıs 2025: AKP’li Darıca Belediyesi sosyal tesislerine 727 bin TL’lik dondurma satın aldı.

• 24 Nisan 2025: MHP’li Sungurlu Belediyesi Alpedo’dan 237 bin TL’lik dondurma satın aldı.

• 16 Nisan 2025: AKP’li Çorum Belediyesi dondurma alımı adı altında 76 bin TL ödedi.