Firari sanıktan şok talep

6 Şubat depremlerinde Maraş'taki Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Palmiye Sitesi davasında firari sanığı 81 yaşındaki Hacı Mehmet Ersoy'un önceki gün mahkemeye verdiği dilekçe ile hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını istediği ortaya çıktı.

Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada müteahhit Hacı Mehmet Ersoy, 26 Aralık 2024'te görülen 2’nci duruşmada tutuklanmıştı. Ersoy, 21 gün tutuklu kaldıktan sonra 17 Ocak'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin verdiği 'kocama hali' raporu nedeniyle tahliye edilmişti.

İTİRAZ SONRASI YAKALAMA KARARI

Sitede ölenlerin yakınlarının itirazı sonrası üst mahkeme olan Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, sağlık raporu ve Hacı Mehmet Ersoy'un yargılandığı davanın SEGBİS görüntülerini inceleyerek Ersoy'un beyanları sırasında yer zaman oryantasyonunda bir noksanlığın görülmediği ve raporun Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle 29 Ocak'ta Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarmış ancak kolluk kuvvetleri, Ersoy'un ikamet adresinde bulamamıştı. Aradan geçen zaman zarfında da yakalanamayan Ersoy, önceki gün avukatı aracılığıyla yargılandığı Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçe ile hakkında yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

DAVADA 3 SANIK YARGILANIYOR

150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi ile ilgili davada tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu (62), firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy ile tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55) 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın 4'üncü duruşması 12 Haziran'da Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.